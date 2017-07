Inter, l'OM può comprare Jovetic. Ma c'è il problema ingaggio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Olympique Marsiglia spinge per arrivare a Stevan Jovetic, col Siviglia che resta comunque in corsa. Secondo Estadio Deportivo l'OM può arrivare alla valutazione dell'Inter di 13 milioni, ma esistono dubbi riguardanti lo stipendio. Perché Jovetic guadagna 4 milioni netti e non ha intenzione di abbassarsi lo stipendio, questione che per ora blocca i francesi: in Ligue 1 infatti per gli stipendi superiori al milione di euro la tassazione è del 75%, il che porterebbe la spesa lorda dell'OM a oltre 10 milioni di euro.