Inter, l'OM vuole Dalbert in prestito. Trattativa molto complicata

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

È una delle più grandi delusioni della stagione dell'Inter, ma tanti club continuano a essere interessati a lui. Il terzino brasiliano Henrique Dalbert sta vivendo una stagione tutt'altro che esaltante: Spalletti lo ha relegato a un ruolo di semplice comparsa e così l'ex giocatore del Nizza potrebbe cambiare aria nel prossimo mercato. A gennaio c'era stato un interessamento dell'Olympique Marsiglia di Rudi Garcia che, secondo quanto riporta fcinternews sembra intenzionato a riprovarci. I francesi vorrebbero l'ex Nizza in prestito, ma l'Inter non è disposta ad accontentare la richiesta in virtù dei 25 milioni sborsati nella scorsa estate.