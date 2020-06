Inter, l'opportunità Cavani e la necessità di non perdere Sanchez in questo rush finale

vedi letture

“È una possibilità, è in scadenza e lo stiamo monitorando. In questo momento è piuttosto lontano dall’Inter”. Nella giornata di oggi, l'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta s'è così espresso sulla possibilità di ingaggiare Edinson Cavani in vista della prossima stagione. In scadenza di contratto con il Paris Saint-Germain, il Matador a differenza di Thiago Silva vuole comunque prolungare il suo contratto fino ad agosto per giocarsi la Champions col PSG e poi, solo successivamente, andare in una nuova squadra.

Tra le opportunità c'è l'Inter, che al suo entourage ha messo sul piatto un biennale da 15 milioni di euro complessivi. Un'offerta che non soddisfa del tutto il giocatore uruguagio, che ne chiede 20 a stagione, e che quindi tiene in gioco anche le altre squadre interessate all'ex attaccante del Napoli: su tutte, l'Atletico Madrid.

Il futuro di Cavani, al momento, è ancora incerto. E l'intenzione dell'Inter non è quella di forzare la mano, provando a convincere il giocatore il prima possibile. Perché il Matador, ritenuto puntello ideale per accrescere forza ed esperienza della squadra dal prossimo anno, non sarebbe il sostituto di Lautaro in caso di addio del 'Toro', ma di Sanchez. Che quasi certamente non verrà riscattato, ma che l'Inter non vuole perdere in vista di questo importantissimo rush finale. "Stiamo pensando anche a un discorso legato al riscatto di Sanchez. Non lo consideriamo già fuori e ci contiamo tantissimo, per ora e per il futuro", ha detto negli scorsi giorni Ausilio.

Mano tesa e dichiarazioni pensate per il presente, per un finale di stagione in cui Sanchez dovrà dare una mano e non pensare certo di essere fuori dai giochi. Poi solo ad agosto inoltrato si scopriranno le carte sperando che per Cavani, nel frattempo, non siano arrivate offerte in grado di farlo vacillare.