Inter, l'ostacolo per Conte non è solo la Juve: insidia Manchester United

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il futuro di Antonio Conte è legato a doppio filo a quello di Massimiliano Allegri? Non è detto: se il ritorno del salentino è un'idea per la panchina bianconera, gradita a Nedved e Paratici ma (per ora) non ad Agnelli, in pressing c'è soprattutto l'Inter. Che però deve guardarsi dalla concorrenza, anche britannica.

C'è anche il Manchester United: secondo quanto riferito dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, i Red Devils rappresentano infatti la prima insidia (dopo la Juve, ça va sans dire) per i nerazzurri sulla strada che dovrebbe portare Conte alla Pinetina. Nonostante il rinnovo di Ole Gunnar Solskjaer, infatti, la mancata qualificazione in Champions ha rimesso in discussione il futuro del norvegese. Con Conte (ma anche lo stesso Allegri) ai primi posti della griglia di partenza United.