Inter, l'ufficialità di Godin arriverà con un annuncio del difensore

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sarà Diego Godin ad annunciare il suo passaggio dall'Atletico Madrid all'Inter. Come riporta la 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, non ci sarà un comunicato del club nerazzurro o dei colchoneros, ma nelle prossime settimane sarà il difensore uruguaiano in prima persona a rendere noto il trasferimento e a spiegare i motivi della scelta.