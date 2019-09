Inter, l'ultimo ballottaggio caldo resta Politano-Sanchez verso l'Udinese

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ultime di formazione in vista della gara di stasera per l'Inter di Antonio Conte. Il ballottaggio più caldo sembra quello davanti: Politano è in vantaggio su Sanchez, sembra il dubbio più concreto. Per il resto, più Candreva di Lazaro ma l'italiano resta davanti. In mezzo Barella con Sensi e Brozovic, basse al momento le chance di Gagliardini con l'Udinese.

La probabile formazione dell'Inter - 3-5-2: Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Politano (Sanchez), Lukaku.