Inter, l’ultimo step di Epic Brozo

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Chilometri percorsi, palloni recuperati. Lavoro sporco che non manca a Marcelo Brozovic: nessun centrocampista del campionato italiano è in corsa con il croato per queste graduatorie dopo le prime tre giornate del nostro torneo, eppure quello che Epic Brozo ha mostrato in questo avvio di stagione non è ancora stato sufficiente a far compiere ai suoi compagni quel salto di qualità al quale sono di fatto chiamati nella stagione della verità.

La svolta tattica della passata stagione ha fatto di Brozovic un trascinatore, dal quale è lecito tuttavia attendersi uno step successivo dal punto di vista tecnico: maggiore disciplina nell’utilizzo delle sue doti di costruzione del gioco, e giocate più incisive quando ha la possibilità di avvicinarsi all’area avversaria rendendosi pericoloso in zona gol. Prove di leadership tecnica, aspetto che in casa Inter serve come il pane per costruire l’identità da squadra vincente. Ovvero ciò che l’armata di Spalletti mira a diventare.