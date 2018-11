© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mancano oramai pochissime ore al fischio d’inizio del big match di Wembley fra Tottenham e Inter. Una gara decisiva, non ancora da dentro o fuori ma che comunque potrebbe regalare ai nerazzurri la certezza matematica del passaggio agli ottavi. E la speranza che serpeggia nell’ambiente interista è che la squadra di Luciano Spalletti possa ripetere le gesta della Primavera, vittoriosa questo pomeriggio per 4-2 contro i pari età Spurs a Enfield, nel Tottenham Training Center.

Un successo in rimonta che tiene vivi i ragazzi di Madonna in Youth League e ancora più bello perché arrivato nei minuti finali di partita grazie allo show di Davide Merola, attaccante entrato al 75esimo ed autore del gol del momentaneo 2-3 con uno splendido colpo di tacco e dell’assist per Colidio del definitivo 2-4. Il classe 2000 sta diventano una vera e propria carta in grado di cambiare in corsa le sorti di una partita: prima del Tottenham, infatti, aveva segnato nei finali delle gare con Milan e Empoli (doppietta). “Merola sono già tre partite che entra con lo spirito giusto e quando lo fa è un giocatore importantissimo. Chi entra deve cambiarmi le partite e farlo con entusiasmo e lui lo sta facendo”, il commento a fine gara di mister Madonna. Che però adesso potrebbe dover rivedere qualcosa nelle sue gerarchie, visto l’apporto del suo numero 10 nelle ultime partite.