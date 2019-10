Inter, la carica dei 110: Marotta e Ausilio "tifano" per i prestiti

Mauro Icardi, Ivan Perisic, Joao Mario. Dal rendimento degli ultimi tre addii di spessore dipenderà tanto del mercato futuro dell'Inter, che ha ceduto il trio in prestito rispettivamente a PSG, Bayern Monaco e Lokomotiv Mosca, rispettivamente per 70, 20 e 18 milioni. Complessivamente quasi 110 milioni di euro, una possibile svolta per il futuro della squadra di Conte, visto che aumenterebbe esponenzialmente la potenza di fuoco in vista del mercato estivo che verrà. E il primo nome, secondo il Corriere dello Sport, rimane Donny van de Beek.