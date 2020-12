Inter, la carica di D'Ambrosio: "Domani l'obiettivo sarà uscire dal campo senza rimpianti"

"Lo scorso anno ho giocato più da quinto che da terzo, è vero. Ma il mister col suo modo di allenare ti permette di giocare in più posizioni al meglio e non è un problema giocare in un ruolo piuttosto che un altro, l'importante è il gruppo e raggiungere gli obiettivi che ci prefissiamo come singoli e come squadra". Parole e pensieri di Danilo D'Ambrosio, difensore dell'Inter che ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro lo Shakhtar Donetsk. "Quello di domani sarà un match pieno ostacoli, ogni volta contro di loro quando è calata la concentrazione ci hanno sorpresi, quindi dovremo dare il massimo e non avere, come detto, nessun rimpianto".

