© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

E' uno dei colpi di maggior carattere ed esperienza arrivati in Italia nel corso dell'estate, Diego Godin. Leader e simbolo non solo dell'Atletico Madrid ma anche della filosofia del Cholismo, l'uruguaiano si appresta per essere presto al 100%. Su Twitter suona la sua carica: "Un giorno in più di lavoro, manca sempre meno per rientrare con il gruppo".