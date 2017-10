Inter, la cessione di Brozovic a gennaio per arrivare a Vidal

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Inter pensa ad Arturo Vidal per il mercato di gennaio ma secondo quanto riportato da Tuttosport il club nerazzurro dovrà prima piazzare un big a causa del fair play finanziario. L'indiziato numero uno a lasciare Milano, qualora il Bayern accettasse di cedere il cileno, sarebbe Marcelo Brozovic, visto che il croato ha mercato. Non è mai facile però riuscire a piazzare un giocatore, che tra l'altro ha una clausola da 50 milioni di euro, nella finestra di gennaio e per questo il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio sta cercando una soluzione.