Inter, la cessione di Eriksen è un intrigo da 22 milioni ma gli scambi non sono da escludere

La Premier League potrebbe nuovamente essere nel destino di Christian Eriksen che ha già fatto sapere all'Inter di non voler passare altri sei mesi in panchina e che però dovrà trovare una squadra pronta ad accontentare le richieste dei nerazzurri. La cessione parte da una base di 22 milioni di euro, ovvero il costo a bilancio del danese, ma se non ci saranno opportunità per monetizzare, il piano B si chiama scambio di prestiti. In quel caso, Xhaka dall'Arsenal o Paredes dal PSG potrebbero essere due soluzioni valide, come del resto Tolisso dal Bayern Monaco. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.