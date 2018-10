Inter, la Champions passa ancora dall'Olimpico

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Reagire. Subito. E magari cercando "una vittoria importante". Contro una grande Lazio, certo. Organizzata, "forte caratterialmente" oltre che tecnicamente. Ma questo, in fondo, non può che essere uno stimolo. 162 giorni dopo dalle lacrime di gioia nerazzurre, da quella notte folle dell'Olimpico, l'Inter è chiamata a viverne un'altra ad alto coefficiente di difficoltà. La terza partita da cinque stelle in appena otto giorni. Ma quando vuoi e poi riesci a giocare la Champions funziona così. Pochi lamenti e tanta concentrazione, lucidità e l’immancabile buona volontà. Perché Spalletti non vuole fermarsi e con lui la squadra tutta. Arrabbiata più dei tifosi stessi per non essere stata all'altezza del Barcellona. Quella squadra che delle ultime tredici edizioni della maggior competizione europea ne ha portate a casa quasi un terzo. La stessa che a chi la vince da tre anni di fila, priva dell'alieno col dieci sulle spalle, di gol ne ha appena rifilati cinque. Il che vuol dire molto. Il Barca resta candidata fortissima al trono più nobile d'Europa. Perciò la prova del Nou Camp, contornata comunque da “cose buone”, va pesata in modo corretto.

Diverso sarà invece questa sera nella capitale. Come detto l'avversario è da bollino rosso. La Lazio sembrava aver sbandato dopo il derby e invece, giusto il tempo di assorbire la delusione post stracittadina, eccola di nuovo lì. A -1 dall'Inter e reduce da tre vittorie consecutive tra Serie A e Champions, con appena una rete incassata. È vero che il torneo è ancora lunghissimo e imprevedibile, ma pur vero è che con un successo sul campo dei biancocelesti, gli uomini di Spalletti prenderebbero un margine in graduatoria e un mucchio di certezze mica da ridere. Perciò sì tornare confidenti con i teatri internazionali, ma conservare le energie vere per il campionato rimane la priorità assoluta. L'obiettivo è staccare per la seconda volta il pass più prestigioso. Centrare - come minimo - la quarta piazza è un obbligo se il target di Suning si conferma essere davvero quello di riportare l'Inter sul tetto del mondo. Non riuscirci equivarrebbe a un passo indietro clamoroso. Perciò testa ai biancocelesti, con calma, sangue freddo e lungimiranza. Senza Nainggolan (“non dipendiamo da lui né da nessun altro”), ma con un de Vrij e un Keita in più. Due ex che a Roma hanno trovato il modo per farsi tanto amare. Il primo c'è già riuscito anche a Milano. Prima o poi toccherà pure al secondo.