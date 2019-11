© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tra Champions e mercato. L'Inter si gioca gran parte della stagione prima della sosta natalizia: i nerazzurri, riporta Tuttosport, hanno bisogno di due gare speciali per dimostrare di essere maturi (e passare il turno) e incassare soldi per il mercato di gennaio (il passaggio del turno porterebbe 9,5 milioni più bonus di contratti con gli sponsor). A proposito di "cassa", ci si aspetta il tutto esaurito per la sfida contro il Barcellona, che potrebbe essere decisiva per le sorti europee della squadra di Conte, soprattutto in caso di vittoria a Praga domani.