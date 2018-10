Inter, la chance per la coppia delle meraviglie

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un’estate da sogno. Accoppiata vincente contro ogni avversario, anche sui campi più prestigiosi, e poi dopo l’esordio nefasto del Mapei, più nulla. E’ la storia della società tra Icardi e Lautaro Martinez, una coppia che in casa Inter non è ancora stata vista con la continuità che i tifosi nerazzurri avrebbero sperato, ma che nella serata dell’Olimpico potrebbe trovare lo spiraglio per iniziare la sua stagione da protagonista. Le parole di Spalletti hanno aperto a questa eventualità, ed in effetti osservando lo schieramento e l’evoluzione del gioco nerazzurro, appare evidente come ci sia necessità impellente di trovare qualità ed imprevedibilità nella fase calda della manovra. Caratteristiche che sono nelle corde del numero 10 dell’Inter, a patto che riesca a valorizzare la caratteristiche sue e del compagno di reparto senza andarle ad annullare ricoprendo la stessa porzione di campo. Del resto, gli indizi forniti dalla coesistenza estiva sono stati più che confortanti, e la sensazione diffusa è quella di uno spreco totale di talento in ogni circostanza in cui il Toro è costretto a tifare dalla panchina anziché sfogare in campo la sua fame di affermazione. Anche per questo motivo la sfida contro la Lazio potrebbe rappresentare la svolta della stagione interista. Qualità al servizio del gruppo, con quella indispensabile dedizione al sacrifico che garantisce equilibrio. Questi i dettami di Spalletti, per il resto, l’accoppiata albiceleste è pronta a dire la sua.