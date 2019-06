Inter, la Cina non scalda Perisic: il croato vuole la Premier League

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La possibile destinazione cinese non scalda il cuore di Ivan Perisic. L'esterno dell'Inter, come riporta il Corriere dello Sport, avrebbe infatti rifiutato una ricca offerta dello Shanghai Shenhua da 12 milioni a stagione.

Preferenza Premier - A differenza del giocatore, la proposta arrivata dalla Cina sarebbe sicuramente potuta interessare ai nerazzurri, che dalla cessione di Perisic avrebbero guadagnato 25 milioni di euro. Ma nella testa dell'ex Wolfsburg c'è solo la Premier League, che dopo i corteggiamenti degli scorsi mesi adesso sembra però trascurarlo.

Conte titubante - L'ultima parola spetterà così ad Antonio Conte, che nei prossimi giorni dovrà decidere se puntare o meno su Perisic per la sua nuova Inter. L'ex ct, almeno per ora, non sembra comunque molto convinto, memore delle titubanze del calciatore nella scorsa stagione.