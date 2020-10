Inter, la classifica di Champions si complica. La prossima in casa del Real sa già di spareggio

C’è stata sfortuna, l’arbitro ha ignorato un rigore abbastanza evidente su Lukaku e Lautaro si è divorato un gol colossale. La partita però - sottolinea La Gazzetta dello Sport analizzando la prestazione dell'Inter in Champions - andava vinta, in un modo o nell’altro. L’Inter ha perso un’occasione - si legge- è stata credibile e convincente nel primo tempo, si è smarrita dentro un fumoso giro-palla nella ripresa. La classifica nel girone di Champions si complica: due punti in due partite e con i pari non si va agli ottavi. La prossima, a casa Real, odora già di spareggio. Continua il mistero o l’incertezza su che cosa sia e dove stia andando questa Inter di Conte, una squadra pesante, nel senso della stazza, e pensante, forse troppo, portatrice per ora di un possesso palla importante e che però a volte si incaglia.