Inter, la difficile marcia di avvicinamento al Friuli

© foto di DANIELE MASCOLO / PHOTOVIEWS

Due giorni lunghi, contraddistinti dai pensieri peggiori scanditi dall’intervista comunicato del Ceo Alessandro Antonello. Un clima di malessere che l’Inter cercherà di mettersi alle spalle con il tentativo di ritornare in sella verso il proprio obiettivo, ovviamente avversarie permettendo. Il primo ostacolo è rappresentato dalla frastornata Udinese degli ultimi giorni, passata dall’avvicendamento in panchina tra Oddo e Tudor all’altalena di emozioni di una gara con il Benevento che avrebbe potuto regalare una classifica dai contorni ben più rassicuranti. Nessuna possibilità di tirare il fiato, dunque, ma sarà concentrazione massima ciò che Spalletti predicherà ai suoi in vista della trasferta friulana. Con la consapevole di un’unità di gruppo raggiunta con fatica ma certamente acquisita, al pari di uno spirito di appartenenza basilare per proseguire una lotta di cui l’Inter non ha più la gestione, ma che ancora non si è rassegnata ad avere perduto.