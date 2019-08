Inter, la Fiorentina apre a Dalbert ma manca il sì del brasiliano

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nella giornata di oggi ci sono stati nuovi contatti tra la Fiorentina e l'Inter per la cessione di Cristiano Biraghi che continua a spingere per lasciare i viola e tornare in nerazzurro. Pradè ora ha aperto allo scambio con Dalbert per cui, fino a ieri, non c'erano stati nuovi contatti. Nel caso in cui il brasiliano dovesse dire sì alla Fiorentina, allora l'affare potrebbe decollare, anche nella giornata di domani, quando è previsto un nuovo contatto tra le parti per provare ad accelerare. A riportarlo è Firenzeviola.it.