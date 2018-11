Inter, la gara di Nainggolan dura 44': il belga esce prima del doppio fischio

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Quarantaquattro minuti: è quanto è durata l'Inter-Tottenham di Radja Nainggolan, centrocampista belga che è stato sostituito da Borja Valero ancor prima del termine del primo tempo. Non è sembrato un infortunio, ma il cambio improvviso lascia comunque pensare ad un problema fisico, ancora da confermare. Non positiva comunque la prova del centrocampista, che osserverà la gara dagli spogliatoi in questa ripresa.