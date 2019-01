Inter, la gestione di Gabigol e il termometro delle ambizioni

© foto di Insidefoto/Image Sport

Ritrovarsi con un problema strapagato? Missione da “nuova Inter”, una squadra che con una gestione societaria oculata e lungimirante possa essere in grado di evitare nuovi casi Gabigol. Già, perché proprio il brasiliano è la personificazione del primo file di mercato per i nerazzurro versione 2019. Il prestito al Santos ha restituito un giocatore rinnovato nelle ambizioni e nelle possibilità, anche se le parole di Ausilio hanno lasciato intendere che non ne avrà altre con la maglia dell’Inter. Ed allora largo alle eventualità da prendere in considerazione: o quella di una cessione in Premier League che possa evitare minusvalenze rispetto alla spesa ingente sostenuta per l’incauto acquisto (sportivamente parlando) dell’estate 2016; o quella di una cessione in patria, magari al Flamengo, in cambio di talenti come Lincoln o Reiner che possano avere quel futuro in nerazzurro che Gabigol non avrà. Di certo, una prima unità di misura delle ambizioni di una società che vuole tornare grande ed è convinta di avere le armi giuste per poterlo fare.