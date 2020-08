Inter, la gioia di Conte: "Che bravi i miei ragazzi. C'è grandissima soddisfazione"

Antonio Conte è soddisfatto e felice per il successo della sua Inter sul Bayer Leverkusen che ha portato alle semifinali di Europa League. Questo il suo pensiero: "C'è grande soddisfazione da parte mia e dei calciatori, abbiamo fatto una buonissima partita, una gara che avevamo preparato bene. Non abbiamo mai fatto giocare il Bayer, in fase di possesso abbiamo creato tante situazioni provate in allenamento. Bravi, bravi ai ragazzi anche se potevamo stare più tranquilli chiudendo la partita. Non abbiamo sofferto chissà cosa, ma saremmo stati più tranquilli con un gol in più. I ragazzi però hanno proprio dimostrato la voglia di far vedere che quello che stanno facendo è qualcosa di importante. L'andare avanti ci dà l'opportunità di giocarci l'accesso alla finale, dovremo prepararci bene per fare il massimo".

A breve l'intervista completa di Antonio Conte