Inter, la prima di Marotta alla Pinetina: subito discorso alla squadra

Ieri è stato il primo giorno alla Pinetina per Giuseppe Marotta, nuovo amministratore delegato dell'Inter. Secondo La Gazzetta dello Sport il neo-dirigente nerazzurro ha tenuto un piccolo discorso rivolto alla squadra, per farle capire che lui è a disposizione. Dopo le parole dell'AD, sono arrivate anche quelle del presidente Zhang, che ha caricato la squadra per uscire da questo momento di difficoltà conseguente dall'eliminazione dalla Champions League.