© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Analizzando il possibile futuro di Mauro Icardi (probabilmente alla Juve, ndr), l'edizione odierna di Tuttosport sottolinea come - escluso ufficialmente dal progetto dell’Inter ed escluso dagli allenamenti tattici nel ritiro nerazzurro - il giocatore abbia già visto pressoché dimezzarsi il costo del suo cartellino indicato dalla clausola rescissoria, 110 milioni.

Senza fretta - Lui - si legge - spera di convincere Conte, ma il blitz londinese di Ausilio per chiudere l’acquisto di Lukaku è un’indicazione chiara di cosa pensino all’Inter. Per Icardi non c’è posto in nerazzurro e la sua permanenza rappresenta un problema di gestione che la Juventus non ha fretta di risolvere ai rivali: contando che le condizioni dell’operazione diventino sempre più favorevoli. E contando sul fatto che l’argentino in Italia vorrebbe solo i bianconeri.