Inter, la Lazio chiude il cerchio nero di Mauro Icardi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Freddo, come sempre, dagli undici metri. Allo scadere dei supplementari di Coppa Italia contro la Lazio. Poi due gare opache e niente più storia di Icardi con la maglia dell’Inter. Quasi due mesi dopo - 58 giorni - torna la Lazio a San Siro. E con lei anche Maurito. Un cerchio nero, lunghissimo che finalmente si chiude. Una parentesi di cui, obiettivamente, si poteva anche fare a meno. Forse l’Inter si troverebbe ancora a bordo dell’Europa League. O forse no. Fatto sta che scegliere di privare il capitano della sua fascia nel bel mezzo della stagione non è certo stata la mossa del secolo. D’altra parte, che l’argentino si chiudesse tanto a lungo in una bolla distaccata dal resto del mondo non se lo aspettava nessuno. «Non volevamo punire nessuno, ma solo fare una scelta forte per tutelare le parti in gioco. Uno dei nostri compiti è quello di gestire le risorse, i giocatori e l’allenatore, guardando sempre al rispetto delle regole». Marotta non è stato l’autore e neppure il regista di cotanta telenovela, semmai da grande esperto qual è ha magistralmente riportato tutti quanti sullo stesso binario nel più breve tempo possibile.

Non era facile, ma non a caso il giovanissimo leader Steven Zhang, compreso che il legame con i bianconeri a un certo punto si era spezzato, ha fatto l’impossibile per portarlo immediatamente sotto l’ombra della Madonnina. Così l’erede di Suning ha in un colpo solo regalato al club esperienza, aumentato il peso decisionale e rafforzato i rapporti internazionali. Nel frattempo domani a San Siro l’Inter dovrà continuare a pensare positivo sull’onda dell’entusiasmo post derby. Lo deve fare senza de Vrij e Lautaro, alle prese entrambi con problemi muscolari alla coscia destra. Al loro posto giocheranno Miranda e Keita. Tuttavia ieri ad Appiano come terminale offensivo è stato provato anche Icardi. Diciamolo: vedere il bomber di Rosario dal primo minuto in campo sarebbe clamoroso. Più probabile parta dalla panchina, pronto a subentrare qualora la partita dovesse prendere una piega diversa rispetto a come - questa volta - la immagina Spalletti. Intanto Icardi sorride, scalpita, c’è. Quasi come non fosse mai accaduto nulla.