Inter, la "linea Conte": nomi per la mediana e due cartucce per gli scambi

Un cambio di linea, condivisibile o meno, ma certamente dettato da un’unione di intenti. Ad una settimana di distanza dal summit di Somma Lombarda che ha dato i natali alla prosecuzione del progetto nerazzurro, gli effetti sono già largamente evidenti nelle manovre di mercato e nelle inversioni di marcia che i milanesi hanno programmato con la volontà di arrivare a cogliere nuove opportunità. L’indirizzo nello specifico è piuttosto chiaro: cercare di vincere subito, e pazienza se sull’altare del sacrificio debba essere immolata una trattativa curata nel dettaglio e da tempo come quella per Tonali: via libera al Milan, boccone amaro nell’immediato con la speranza di addolcirlo con i colpi post cessioni. Per il ruolo, nella fattispecie, il programma di Conte è piuttosto chiaro: Vidal ed una pedina dinamica e con le due fasi. Kante il non plus ultra, Ndombele apprezzato per le abilità in fase di costruzione, Thomas dell’Atletico per lo strapotere fisico che sprigiona.

Obiettivi ambiziosi e di conseguenza anche piuttosto costosi, difficili da raggiungere con le limitate disponibilità economiche imposte dalla proprietà in ossequio alla crisi economica dilagante, ma perseguibili con un paio di cartucce che i nerazzurri hanno intenzione di sparare. Una quella legata a Marcelo Brozovic, tutt’altro che incedibile a differenza delle ultime due estati e di conseguenza possibilità concreta per poter ipotizzare dinamiche di scambi che possano facilitare le operazioni di cui sopra. L’altra quella legata a Skriniar: uno dei nerazzurri con più mercato e che nelle idee di Conte non rappresenta un titolare inamovibile: due caratteristiche che fanno dello slovacco un’altra pedina spendibile per completare il mercato in entrata. La situazione Kolarov è chiara, quella dell’esterno in sospeso tra prime scelte e valide alternative. E poi toccherà all’attacco, laddove l’esigenza porta ad un vice Lukaku per completare il quartetto, il sogno invece decisamente più in là…