Inter, la Lokomotiv Mosca non riscatterà Joao Mario: possibile un nuovo prestito

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Lokomotiv Mosca ha fatto sapere all'Inter che non riscatterà Joao Mario nonostante la buona stagione vissuta in Russia. I nerazzurri dovranno trovare dunque una nuova sistemazione per il portoghese che è a bilancio a 13,6 milioni di euro e che percepisce uno stipendio da 3 milioni di euro all'anno fino al 2022. Possibile che si trovi un'altra soluzione in prestito, con il solo Marsiglia che avrebbe fatto alcuni timidi sondaggi nelle scorse settimane.