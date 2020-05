Inter, la Lokomotiv Mosca vuole trattenere Joao Mario fino a luglio

Nei giorni scorsi, è arrivata la notizia della rinuncia da parte della Lokomotiv Mosca all'opzione di riscatto per Joao Mario. Ciononostante, il club rossoverde vorrebbe trovare una soluzione ponte in vista del finale di stagione e per questo motivo, secondo il sito Metaratings.ru, i ferrovieri starebbero trattando direttamente con l'Inter, senza pertanto la presenza di intermediari, per prolungare almeno fino a luglio il prestito del centrocampista portoghese, pur escludendo ancora l'ipotesi dell'acquisto definitivo. Le trattative sul fronte nerazzurro sono gestite dal ds Piero Ausilio.