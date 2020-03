Inter, la Lokomotiv Mosca vuole uno sconto per Joao Mario. Spunta anche il Betis

Missione tesoretto estivo già partita in casa Inter. Tra coloro che non rientrano più nei piani del club nerazzurro c'è Joao Mario. Il portoghese è in scadenza nel 2022 e pesa a bilancio 15 milioni. Come riportato da Fcinternews.it, la Lokomotiv Mosca è soddisfatta del rendimento avuto fin qui dal centrocampista portoghese, ma non sembra propensa a riscattarlo alla cifra stabilita in estate (18 milioni). I russi estenderebbero volentieri il prestito per altri 12 mesi. In alternativa vorrebbero un sostanzioso sconto da parte dei nerazzurri, opzione per ora non contemplata affatto dalle parti di Viale della Liberazione.

JM comunque non rientra nei piani interisti per il futuro, pertanto - se dovesse rientrare dalla Russia - sarebbe solo di passaggio in estate per essere collocato su altri lidi. Occhio alla pista Betis Siviglia che ha sondato il terreno con l'entourage del calciatore. Gli iberici hanno una buona disponibilità economica e avrebbero, eventualmente, i mezzi e la forza per investire i milioni richiesti da Suning. L'Inter avrebbe così modo di disfarsi di quello che nell'estate 2016 doveva essere il fiore all'occhiello della campagna acquisti e che invece ha tradito più volte le attese.