Inter, la manata ed i dubbi irrisolti: Lautaro e turnover esasperato

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una manata in faccia. Secca, rude, senza preavviso. Il turbine atalantino che ha travolto l’Inter prima della sosta ed in chiusura di un ciclo dispendioso ma soddisfacente, ha riportato la squadra di Spalletti sulla terra, e offre qualche spunto di riflessione che i risultati avevano in qualche modo messo da parte, o quantomeno ritardato nella loro esposizione e valutazione. Nessun tiro in porta, rigore a parte, già la dice lunga sulla mentalità della squadra scesa in campo all’Atleti Azzurri d’Italia da difesa migliore del campionato, e restituita masticata e dilaniata dalla furia dei padroni di casa. Il turn over esasperato lascia perplessi, e se le intuizioni passate hanno avuto riscontri positivi, almeno in parte, quelli di Bergamo sono stati disastrosi a dir poco. Una difesa solida, dalle sembianze di impenetrabilità, può essere stravolta ogni 3 giorni nei suoi meccanismi modificandone gli interpreti? La risposta è parsa eloquente, così come è parsa sbagliata la circostanza selezionata per cambiare il 50 per cento di un reparto senza subire conseguenze. E’ giusto che Lautaro Martinez non abbia mai spazio? I pochi istanti contro il Barcellona avrebbero suggerito di tenere in considerazione anche il suo profilo per il secondo tempo contro i ragazzi di Gasperini, a prescindere dal fatto che la qualità di cui dispone l’Inter nel palleggio in mediana non può prescindere dall’aumento della stessa nel reparto avanzato. Ovviamente se l’obiettivo è quello di pensare in grande. Dubbi che fanno riflettere, e che grazie a Spalletti ed al suo lavoro, consente di farlo con fieno in cascina e tranquillità. Per l’identità e la consapevolezza dei propri mezzi, la strada sembra ancora lunga.