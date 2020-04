Inter, la Media House anticipa i trend e spopola sul nuovo social TikTok

Continua, inarrestabile, l’avanzata social dell’Inter. Protagonista italiana indiscussa tra marzo e aprile, per quanto riguarda Facebook, con una percentuale in aumento dei follower del 2,2 (attualmente il totale dei fan è di 22,5 milioni). Su Twitter rimane il largo margine dalle altre squadre della Serie A, così come su Instagram dove però nessuno in Europa registra una crescita come quella dei nerazzurri (+2,74%). Il brand Inter corre forte pure su YouTube con la percentuale in salita più alta (+1.33%) del Belpaese. Tuttavia la lungimiranza e la straordinaria capacità di anticipare i trend da parte di Inter Media House, trova il culmine nel nuovo social della Generazione Z che è TikTok (Douyin in Cina, Paese di lancio).

Al momento il numero di fan nerazzurri sul social lip-sync è di quasi 302mila (120mila in più sul Milan, 150 sul Napoli, 200 sulla Roma, Juventus non presente nella top20 d’Europa). Altrimenti non potrebbe essere per un club di proprietà cinese che ha saputo sfruttare un nuovo target irraggiungibile altrove. La mission della piattaforma è la creatività, imperniata su short-video in chiave divertimento e ironia che riprende, nel caso del club di Suning, ex glorie interiste, bambini e teenager che con la maglia nerazzurra si esibiscono in palleggi e improbabili acrobazie, memories delle grandi vittorie sul campo, backstage dei video pensati per raccontare i nuovi acquisti della società, stacchetti e balletti dei fan in giro per il mondo. Un canale perfetto per fare storytelling del marchio Inter a livello globale, in un modo mai sperimentato prima e sicuramente vincente.