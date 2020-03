Inter, la mentalità di Conte è un dogma. Proverebbe a tornare in corsa per la A

Scudetto? O forse Europa League? Proverà magari a ribaltare l’andata di San Siro contro il Napoli in Coppa Italia? Detto che qua potrebbe anche saltare tutto e nessuno, si fa per dire, avrebbe nulla da obiettare. I segnali delle ultime 48 ore sono buoni ma, da qui a annunciare che il torneo possa riprendere in questa o in quella data, ce ne passa. Nondimeno le squadre stanno portando avanti il loro lavoro “domestico”. Che cosa più difficile, per un calciatore, non c’è. Allenarsi senza sapere quando si giocherà, per di più in casa e senza il supporto fisico dello staff, con la possibilità di attendere minimo almeno altre tre settimane prima di riunirsi. L’Inter da oggi non è più in quarantena, il che vuole dire: stare comunque a casa ma, se non altro per motivi di necessità - come tutti - un salto fuori si può fare. E agli stranieri, giustamente, concesso il permesso di rientrare in patria. In famiglia. Fino a chissà quando. Samir Handanovic e Marcelo Brozovic ne hanno subito approfittato e chissà che pure qualcun altro non faccia lo stesso. La cosa certa è che, se mai si dovesse ripartire, Antonio Conte per primo sarebbe pronto a tutto pur di andare avanti in tutte le competizioni. Siccome scudetto (-6 in caso di vittoria sulla Sampdoria) e Coppa Italia (0-1 al primo atto al Meazza contro i partenopei di Gattuso) hanno virato verso mete parecchio tortuose, al momento, la via più facile per vincere un titolo sembrerebbe essere - e in fondo è - l’Europa League. Poi arriva Borja Valero a riportare tutti sulla terra: «Il mister vive d’intensità. Lo fa al cento per cento anche nella sua quotidianità, con grande passione. È un vincente, vuole trionfare a tutti i costi». Difficile immaginare un Conte remissivo, o peggio, rassegnato. Non lo è mai stato. E, nell’ipotesi che il pallone dovesse tornare a rotolare sul campo, non lo sarà certo adesso.