Fonte: Sportitalia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La missione di Ausilio ha preso il via, e l’Inter è pronta ad entrare nel vivo dei suoi obiettivi di mercato. Prima tappa su Londra, laddove il Manchester United ha i suoi uffici, per comprendere i margini di manovra rispetto a Romelu Lukaku. Il risparmio garantito dalla formula adottata con il Cagliari per Barella, consentirà ai nerazzurri di incrementare la loro proposta ai Red Devils per l’attaccante belga. Nel frattempo, attenzione alle uscite, con Miranda particolarmente caldo. Infatti il centrale brasiliano è nel mirino di almeno due società di Ligue 1 che stanno lavorando per accaparrarselo. Si tratta di Monaco ed Olympique Marseille. Il centrale nerazzurro, chiuso a Milano dall’arrivo dell’ex compagno di squadra Godin dall’Atletico Madrid, ha un contratto ancora per un anno con il club di Suning.

Infine si segnala un rilancio assoluto della figura di Perisic nello scacchiere di Antonio Conte: il croato non è oggetto di trattative di mercato, ed a meno di proposte irrinunciabili non verrà sacrificato. La volontà del tecnico è piuttosto quella di lanciarlo a pieno titolo nella nuova posizione di esterno a tutto campo.