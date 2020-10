Inter, la missione di Zhang: trovare uno sponsor per sostituire Pirelli

Steven Zhang è a Nanchino e tornerà a Milano per l’assemblea dei soci prevista per fine novembre. Come si legge sulle pagine di Tuttosport il presidente nerazzurro ha una missione fondamentale: trovare lo sponsor che dovrà sostituire Pirelli. Hisense, il cui presidente Zhou Houjian ha già incontrato papà Jindong, è in pole su Samsung. L’obiettivo? Trovare un partner da 25-30 milioni a stagione".