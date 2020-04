Inter, la naturale e straordinaria evoluzione del presidente Steven Zhang

Quando il 21 maggio 2018 Vecino fa venire giù l’Olimpico nerazzurro, quando Spalletti in panchina esplode di gioia e corre come un matto, quando dopo sei anni e mezzo Icardi e compagni prendono consapevolezza di aver riportato l’Inter in Champions League e tutti scoppiano a piangere, succede che tra quelli, nonostante la tipica tempra asiatica, nonostante sia solo un consigliere in società, nonostante non fosse ancora il numero uno, con quella sua aria apparentemente distaccata, quel suo portamento/atteggiamento da manager di successo nonostante avesse 26 anni, succede che il figlio del plurimiliardario patron del club Zhāng Jindong, Kangyang detto Steven in occidente, il futuro presidente di una società storica che non vince da una vita, un geniale condottiero perché negli occhi ce l’ha scritto, e nel cuore pure ce l’ha scritto, all’improvviso si scopre e si scioglie, travolto dalle lacrime che cominciano a rigargli il volto, trascinato dalle urla di decine di migliaia tifosi che partiti da Milano in direzione Roma invero lo sapevano sarebbe stata una notte unica.

Oggi, sedici mesi dopo essere stato eletto Presidente, il più giovane leader della storia dell’Inter, oggi Steven si è trasformato in un simbolo di interismo. A Milano, in Cina, nel mondo. Un numero uno che parla tre o chissà quante lingue, simbolo del futurismo, forgiato nella lungimiranza americana, appassionato del digitale e principe dell’ecommerce essendo lui cresciuto in un colosso come Suning che all’anno fattura 35 miliardi o giù di lì. Già dentro la stanza dei bottoni del football italiano e pure quello europeo, amico e confidente dei calciatori alcuni dei quali sono pure più “anziani”, intransigente decisore per cui se Lautaro Martinez non si vende, non si vende e fine della storia. Primo tifoso nerazzurro, fermamente intenzionato a prendere il miglior tecnico in circolazione, Antonio Conte, e metterlo alla guida dell’Inter verso quei successi già siglati dai predecessori Masseroni, Fraizzoli, Pellegrini, Facchetti e Moratti. Non siamo lontanissimi dal miliardo di investimenti nel club da parte della nuova proprietà in appena quattro anni. Non è di passaggio Steven che la proprietà rappresenta. Mai lo è stato e mai lo sarà. Casomai un giorno passerà naturalmente la mano, ma non prima di aver reso i nerazzurri, ancora, i più grandi del mondo.