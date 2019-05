Inter, la new entry è Roca: trattativa sul prezzo con l'Espanyol

La new entry per il mercato dell'Inter si chiama Marc Roca. Un nome rilanciato da AS: classe '96, vertice basso del centrocampo dell'Espanyol, gioca nella seconda squadra di Barcellona dal 2016, lui che è ex canterano proprio dei Blaugrana. La clausola rescissoria è da 40 milioni ma sarebbero già iniziate le trattative tra club per abbassare la cifra.