Inter, la notte di Conte

La notte di Conte è il preludio all’alba della nuova Inter. Quella che avrà una missione diversa rispetto al recente passato di ricerca di continuità nel piazzamento, con l’obiettivo di consolidarsi come realtà credibile italiana e non solo. La notte di Conte ha l’obiettivo di inaugurare un ciclo di vittorie, e di regalare al tecnico la possibilità di presentarsi come parte forte al colloquio con la proprietà che deciderà il futuro dell’Inter e della sua guida tecnica. Discorsi per i quali ci sarà tempo e modo, ma che passano in secondo piano quando è il campo a dire la sua come nel caso di questa notte. Prima finale europea per l’allenatore dell’Inter e possibilità per i nerazzurri di spolverare una bacheca rimasta deserta da un decennio e che necessita maledettamente di essere riempita da un nuovo trionfo. Il primo di una auspicabile lunga serie, a determinarne il condottiero potrebbe essere proprio la notte di Conte.