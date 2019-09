© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Una settimana di sosta per lavorare sui meccanismi di una squadra ancora da costruire. Antonio Conte vede la pausa del campionato alla stregua di un’opportunità per cementare un gruppo che sta nascendo ed al netto dei tanti nazionali che saranno assenti, per affinare le dinamiche tattiche del 3-5-2 a cui sta affidando la ricostruzione dell’Inter. L’uscita di Icardi ha tolto anche l’ultimo degli scontenti da uno spogliatoio che da’ l’impressione di essere unito e legato come non accadeva da tempo, e dopo i primi risultati positivi anche l’entusiasmo è aumentato a dismisura facendo leva su una fame di tornare a competere per la vittoria che non si percepiva da anni. Lo step che la società ha voluto compiere in estate è stato importante e denso di rischi e sacrifici dal punto di vista economico, tuttavia in casa nerazzurra c’è la convinzione di essere parte integrante di un progetto che abbia le stimmate per risultare finalmente vincente. Mai come in questa occasione, lo stop del campionato sembrerà lungo per Conte e per i suoi ragazzi, ma l’opportunità di lavorare e raggiungere la condizione ideale allargherà il ventaglio delle scelte alla ripresa delle ostilità. Dalla gara con l’Udinese in poi, si inizierà a fare maledettamente sul serio.