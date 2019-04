© foto di Imago/Image Sport

La pazza idea per l'Inter che verrà ha il nome di Alexis Sanchez. Lo scrive The Indipendent: i nerazzurri avrebbero mosso passi per provare a prendere il cileno per l'estate, operazione però difficilissima. Il giocatore guadagna cifre astronomiche al Manchester United e i conti sembrano improponibili. 24 milioni impagabili per tutti in Italia, Sanchez-Inter si può fare solo se il Nino Maravilla dovesse decidere di abbassare il suo ingaggio faraonico.