Inter, la porta del futuro parla ucraino: Andriy Lunin vicino al sì

© foto di Federico Gaetano

L’Inter procede spedita verso l’acquisto di Andriy Lunin. Il portiere del 1999, che ha esordito con la nazionale ucraina maggiore a Marbella il 23 marzo contro l’Arabia Saudita, avrebbe infatti deciso di sposare il progetto nerazzurro, racconta La Gazzetta dello Sport. Un ideale sì alla proposta partorito in comunione con il padre che è la sua guida ideale. Ecco perché l’Inter, forte di questo assenso, sta spingendo per chiudere l’affare nel più breve tempo possibile. Su Lunin, infatti, ci sono gli occhi di tantissimi club in giro per l’Europa. I nerazzurri hanno proposto a Lunin di essere acquistato e poi prestato un paio di stagioni in Serie A in attesa di prendere il posto di Samir Handanovic. L’Inter intende velocizzare la chiusura dell’affare un po’ perché ci credono davvero e un po’ perché così non si alzerebbe la cifra della transazione che al momento starebbe sotto i 10 milioni di euro.