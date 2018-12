© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la chiusura dell’affare Icardi, l’Inter proverà a guardare avanti con una premessa, però: entro il 30 giugno, per il fair play finanziario, servirà una plusvalenza tra 40 e 50 milioni, con un big che potrebbe essere sacrificato. Dal 1° luglio tutto sarà diverso, anche se sarà difficile che arrivi subito un top player stile CR7. Ecco perché magari stavolta si potranno creare le condizioni giuste per arrivare a un giocatore come Luka Modric, necessario per avvicinarsi alla Juve. Il «sogno di mezza estate» (copyright Ausilio) non è uscito dai radar nerazzurri: Florentino Perez, che aveva stoppato l’addio del futuro Pallone d’Oro proponendogli un ricco rinnovo, non ha avuto il sì di Luka, non convinto di restare e allettato dall’idea di giocare con gli altri croati a Milano. Se non ci sarà un nuovo contratto a Madrid, l’Inter ci proverà: con Modric liberatosi a zero, i nerazzurri avrebbero pronto uno stipendio top.