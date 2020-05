Inter, la possibile Champions ancora in ballo può cambiare il futuro di Icardi

vedi letture

Prima il like sul post con il quale Bojan Krkic si è fatto beffe dell'Inter di Mourinho nel giorno del decimo anniversario di quell'incredibile Barcellona-Inter. Poi i suoi di post, con cui ha festeggiato lo scudetto assegnato dalla Federazione francese al PSG per classifica fissa dopo la chiusura ufficiale della Ligue 1 2019/20. Mauro Icardi, fresco vincitore del suo primo titolo di squadra in carriera, è tornato al centro delle polemiche (durissime) dei tifosi nerazzurri. Come a ribadire che Maurito, all'Inter, non tornerà mai più.

Ammesso e non concesso che il pensiero sia passato anche solo per un istante in mente a Conte e alla società tutta. Non è ancora chiaro quale futuro potrebbe attendere il bomber di Rosario che, va detto, non ha mai del tutto scartato l'ipotesi - come ammesso da Letterio Pino, uno dei suoi rappresentanti legali - di rimanere al PSG. La permanenza di Neymar e Mbappé, l'imminente addio di Cavani, sono motivi in più per prendere in considerazione un futuro stabile con i dominatori di Francia. Che non è lontana dall'Italia, nondimeno Wanda Nara continua a spingere perché il marito possa continuare a giocare a calcio quanto più vicino a Milano.

Per questo la Juventus continua a far partire chiamate alla showgirl e agente di Mauro, perfetto erede di un Higuain che nell'ultimo periodo pure è parso smarrito. Occhio però al tarlo di Aurelio De Laurentiis: Icardi è sempre stato un suo pupillo e in estate potrebbe ripresentarsi la possibilità di coronare un piccolo sogno. Mauro al San Paolo è tutt'altro che l'ennesima ipotesi troppo leggera.