Inter, la Premier League licenzia Suning: inadempiente a causa del Covid-19

E' rottura tra Suning, proprietario dell'Inter ma anche del colosso televisivo cinese PPTV, e la Premier League. La Lega inglese ieri ha annunciato di aver interrotto e chiuso, con effetto immediato, l'accordo per i diritti tv in Cina con l'emittente del patron nerazzurro. Un affare dal valore di 630 milioni di sterline, che viene così cancellato a causa del mancato pagamento di una rata da 160 milioni che Suning avrebbe dovuto versare nel mese di marzo, cioè quando si è fermato il campionato per l'emergenza Covid-19. La risposta dell'emittente è stata chiara: "La pandemia ha prodotto sfide che si ripercuotono sulla trattativa. Le due parti non riescono a trovare un'intesa sul prezzo". Da ricordare che Suning ha anche i diritti per la trasmissione delle gare di Serie A. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.