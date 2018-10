Inter, la prima vittoria del progetto di Spalletti

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Quella con il Cagliari, più di ogni altra sino a questo momento, è stata la vittoria di Luciano Spalletti. Non perchè delle sue mosse in particolare abbiano indirizzato il risultato sul versante nerazzurro, quanto piuttosto perché il campo ha fornito conferma ineluttabile dell’idea che ha contraddistinto l’estate di mercato ispirata dai dettami del tecnico di Certaldo: la profondità della rosa è un aspetto imprescindibile. Uno scenario importante per assunto, che diventa imprescindibile soprattutto in un periodo della stagione in cui una conformazione definitiva non è ancora stata reperita. I titolari non sono ancora stati selezionati al 100%, specie nel reparto avanzato, e la decisione del tecnico di rimescolare le carte in maniera così incisiva come quella di sabato sera ha avuto gli esiti sperati. Vittoria, e dimostrazione di affidabilità assoluta anche da parte di chi, per un motivo o per un altro, aveva avuto meno spazio di quanto si sarebbe aspettato. L’importanza di tutti i componenti della rosa a disposizione, e la possibilità di sovvertire le gerarchie mettendo pressione a chi, al contrario negli anni passati, aveva manifestato scarsa continuità proprio in virtù della mancanza di alternative, è un’arma di livello assoluto che l’Inter deve imparare a maneggiare. La strada per i risultati è segnata, a Spalletti il compito di riuscire a farla percorrere a tutti, remando nella medesima direzione.