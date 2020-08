Inter, la prossima settimana in programma un summit con il Brescia per Tonali

vedi letture

Il futuro di Sandro Tonali è una delle priorità in casa Inter: è infatti in agenda per settimana prossima il summit con il Brescia per provare a chiudere. 35 milioni la valutazione secondo FcInterNews.it, resta da definire la formula. Sul tavolo il prestito oneroso con obbligo di riscatto (opzione più gradita all’Inter) e l’acquisto in un’unica soluzione più bonus chiesto dal Brescia