Inter, la prova del nove senza Skriniar. Contro il miglior attacco

Di tutte le partite, Milan Skriniar ha scelto quella peggiore per assentarsi. Il difensore, sempre in campo con la maglia dell'Inter in questa stagione, salterà per squalifica il confronto di domani sera. Quando a San Siro arriverà la temibile Atalanta di Gian Piero Gasperini. La squadra col miglior attacco della Serie A: 48 gol segnati, +11 rispetto all'Inter. E lo stesso Conte, in conferenza stampa, ha ricordato come senza segnare sia impossibile vincere.

È comunque la miglior difesa? I nerazzurri, alla potenza da fuoco degli orobici, possono opporre i numeri della propria retroguardia. La meno bucata, con appena 15 gol subiti, del nostro campionato. Tornerà Godin, ma il dubbio è quanto di questa solidità dipenda dallo stesso Skriniar. Senza di lui, sarebbe in ogni caso la miglior difesa del campionato? È una domanda alla quale non basterà la sfida contro la Dea, per avere una risposta. Però il big match con l'Atalanta può essere una bella prova del nove, per i compagni del gigante slovacco.