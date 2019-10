Inter, la provocazione di Conte: "A Brescia giocheranno gli stessi"

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

In un momento di ristrettezza numerica dovuta agli infortuni, il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha risposto con un tono a metà fra lo scherzoso e il preoccupato ad una domanda sulle tante sfide sostenute nell’ultimo periodo dai suoi: “Fra quattro giorni a Brescia dovranno giocare bene o male gli stessi giocatori per la quarta partita di fila in pochi giorni”. Un’ammissione che ha poco di pretattica e molto di realismo, visto che la rosa dell’Inter, considerando gli infortuni e l’imminente trasferta Champions al Signal Iduna Park di Dortmund, non ha particolari ricambi nelle zone nevralgiche del campo. La squadra, anche contro il Parma, ha finito in crescendo, segno inequivocabile che la preparazione fisica estiva ha dato i suoi frutti. Ma alla lunga, e di questo Conte ne è consapevole, servirà trovare delle alternative valide ai titolari per non rischiare di arrivare spompati alle ultime settimane della stagione. Ovvero quando i punti, questo almeno è l’augurio nerazzurro, potrebbero valere doppio.