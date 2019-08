Inter, la provocazione di Tuttosport: Gabigol il bomber giusto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Il miglior bomber è ancora in casa". Così, Tuttosport lancia una provocazione all'Inter di Antonio Conte e Giuseppe Marotta. Il riferimento è ovviamente a Gabigol (ma potrebbe essere tranquillamente destinato a Mauro Icardi, ndr)), che in Brasile sta segnando a raffica e ha attirato l'attenzione di tanti club europei. L'attaccante è ancora di proprietà dell'Inter, che però non sembra essere intenzionata a concedere una seconda opportunità al giocatore.

Zapata e Rebic - I nerazzurri sono più propensi ad acquistare un big. Lukaku sembra ormai destinato alla Juve e Cavani un sogno impossibile; le attenzioni, ora, si stanno spostando quasi tutte su Duvan Zapata, che però l'Atalanta sta cercando di blindare. Resta viva la pista Rebic, ma il croato non è propriamente un centravanti prolifico. Tante difficoltà, anche inattese: l'Inter è chiamata a prendere decisioni importanti nel più breve tempo possibile.