Inter, la resa dei conti e tutti i risvolti: cosa può cambiare

vedi letture

La resa dei conti. Se un giudizio razionale dovrebbe far pensare ad un faccia a faccia sereno e programmatico rispetto alle strategie future dopo la stagione vissuta dall’Inter, la realtà del vis a vis tra Antonio Conte e Steven Zhang fa da preludio ad uno scenario profondamente diverso. Sarà un tavolo bollente, laddove da una parte si fronteggeranno la voglia di continuità della proprietà e dall’altra lo spirito rivoluzionario di un tecnico che non si è più limitato a vivere nell’inquietudine della ricerca di un successo, ma che il suo malessere lo ha gridato e manifestato nella richiesta quasi esplicita di una discontinuità assoluta rispetto all’attuale gestione del club.

Argomento all’ordine del giorno sarà certamente il mercato, con gli investimenti che la società andrà a programmare e realizzare nella sessione entrante. Hakimi è già arrivato, ed oggettivamente per il ruolo era difficile aspettarsi di meglio: la richiesta dell’allenatore sarà quella di un filo diretto senza intermediazioni con la proprietà e la garanzia di spese importanti alla ricerca dei top player che mancano, nell’idea del leccese, per poter definire l’Inter attuale al livello dei top club del continente. Kantè il caso limite sul quale Conte non vorrebbe compromessi, ma non l’unico.

Difficile pensare che tutte le richieste, per tacere di quelle ormai note e relative ai dissidi interni sulle fughe di notizie, possano essere accolte. E mentre si registra uno stop forzato alle trattative già avviate per i possibili ribaltoni dirigenziali è probabile pensare ad un iniziale tentativo di mediazione presidenziale, anche per una questione economica tutt’altro che marginale: se i malumori appartengono esclusivamente a Conte, per quale motivo il club dovrebbe contribuire ad un divorzio?

Uno scenario bollente, dal quale fa capolino la figura rassicurante ma ingombrante di Allegri, ovvero colui il quale potrebbe ereditare il lavoro di costruzione dell’attuale tecnico dell’Inter e cercare di renderlo vincente attraverso l’arma della mediazione e di un profilo più basso in richieste ed esternazioni. Un film già visto e già vissuto in bianconero, ma del resto, nella concezione ciclica della storia, ci sarebbe da essere ottimisti anche così